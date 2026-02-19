पंजाब के लुधियाना के किला रायपुर गांव में 17 फरवरी से 19 फरवरी तक 'रूरल ओलंपिक्स' या 'मिनी ओलंपिक्स' का आयोजन किया गया. इसमें बैलगाड़ी दौड़ ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन यहां आए बैलों के नाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. किसी का नाम "वैली" किसी का नाम "अफलातून". यहां "ब्रह्मास्त्र" है, और रॉकेट भी. कुछ बैलों के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर हैं तो कुछ के राष्ट्रपति के नाम पर.. लोग बताते हैं कि बैलों के स्वभाव और उनकी चाल के हिसाब से नाम रखा जाता है.

'रूरल ओलंपिक्स' को लेकर लोगों का उत्साह सातवें आसमान है. उनके उत्साह की वजह 11 सालों बाद इन खेलों का आयोजन है. 2015 में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने इन खेलों पर रोक लगा थी. इस खेल को फिर से शुरू कराने में पंजाब के लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

बैलगाड़ी की दौड़ पर लाखों रुपये के इनाम रखे गए हैं, एक-दो नहीं, बल्कि 8 इनाम रखे गए, जिसमें पहला इनाम 2 लाख रुपये, फिर दूसरा इनाम 1.5 लाख रुपये, तीसरा इनाम सवाल लाख का था. तमिलनाडु के जलीकट्टू की तरह पंजाब का एक विरासती खेल है.. ये फिर से बंद ना हो लोग इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. बैलों के साथ कोई क्रूरता न हो, इसके लिए एक खास निगरानी टीम बनाई गई है.