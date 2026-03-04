ETV Bharat / Videos

रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, पहली बार 92.05 पर आया, ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर - RUPEE HITS RECORD LOW

रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
बुधवार 4 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 69 पैसे की भारी गिरावट के साथ 92.18 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और कच्चे तेल की कीमतो में अचानक उछाल ने भारतीय मुद्रा बाजार में हड़कंप मचा दिया है. ईरान युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़कर 82 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं....भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात  से पूरा करता है. इसलिए तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये की सेहत पर सीधा प्रभाव डाल रही हैं. विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार  में रुपया आज 92.05 पर खुला. और कुछ ही देर में फिसलकर 92.18 के स्तर पर आ गया. सोमवार को रुपया 91.49 पर बंद हुआ था. मंगलवार को होली की वजह से बाजार बंद थे. जिसके कारण दो दिनों का वैश्विक दबाव आज बाजार खुलते ही रुपये पर भारी पड़ा. रूपये पर दबाव की दूसरी बड़ी वजह, विदेशी संस्थागत निवेशकों  द्वारा भारतीय शेयर बाजार से की जा रही लगातार बिकवाली है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 3,295.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर बाहर ले जाते हैं. तो वे डॉलर की मांग बढ़ाते हैं, जिससे रुपया कमजोर होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये के इस ऐतिहासिक स्तर तक गिरने से भारत का आयात बिल काफी बढ़ जाएगा. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है. आयातित कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं. जिससे माल ढुलाई महंगी होगी..मोबाइल, लैपटॉप और अन्य विदेशी कलपुर्जों के दाम बढ़ सकते हैं.

RUPEE HITS RECORD LOW
RUPEE
IRAN WAR
निचले स्तर पर रुपया
RUPEE HITS RECORD LOW

