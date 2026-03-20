मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर इंडियन पर भी देखा जा रहा है. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट दर्ज करते हुए रुपया पहली बार 93.12 के स्तर को पार कर गया. शुक्रवार को इसमें 0.55 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिससे यह 93.12 के स्तर पर आ गया. इससे पहले बुधवार को रुपया 92.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था. मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद से रुपया करीब 2 प्रतिशत तक टूट चुका है.

बाजार के जानकारों के मुताबिक, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक स्तर पर निवेशकों के बीच बढ़ते जोखिम ने रुपये पर दबाव और बढ़ा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि अगर रुपया 93.00 के स्तर से ऊपर बना रहता है तो ये और भी कमजोर हो सकता है.

हैरानी की बात ये है कि रुपये में ऐतिहासिक गिरावट के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब एक फीसदी की उछाल देखी जा रही है. विदेशी निवेशकों भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. इसके बावजूद बाजार में तेजी का रुख है.