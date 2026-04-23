बंगाल में वोटिंग के बीच हंगामा… तमिलनाडु में EVM खराबी, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और TMC कार्यकर्ताओं में टकराव - RUCKUS DURING VOTING IN BENGAL
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Published : April 23, 2026 at 2:35 PM IST
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में बूथ नंबर 217 के बाहर हंगामे की खबर है. यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं और एयूजेपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच हाथापाई हुई. आरोप है कि कुछ समर्थकों को घरों में कैद किया गया…चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है.
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी क्षेत्र में ईवीएम में खराबी के कारण वोटिंग प्रभावित हुई. बताया गया कि सेक्टर अधिकारी मौके से अनुपस्थित पाया गया. वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. दोनों पक्षों के कुल चार कार्यकर्ता घायल हुए. दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए…
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर तृणमूल उम्मीदवार और केंद्रीय बलों के बीच तीखी बहस हुई. आरोप था कि ईवीएम की स्थिति ऐसी थी जिससे बुजुर्ग मतदाताओं को वोट देने में परेशानी हो रही थी, बाद में मामला सुलझ गया.
पश्चिम बंगाल के इंग्लिश बाजार और झाड़ग्राम समेत कई जगहों पर, और तमिलनाडु के थूथुकुडी में ईवीएम और कंट्रोल यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण वोटिंग में देरी देखी गई. पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के एक मतदान केंद्र के पास हाथी देखे जाने से भी हलचल मच गई.
Conclusion:
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में बूथ नंबर 217 के बाहर हंगामे की खबर है. यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं और एयूजेपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच हाथापाई हुई. आरोप है कि कुछ समर्थकों को घरों में कैद किया गया…चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है.
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी क्षेत्र में ईवीएम में खराबी के कारण वोटिंग प्रभावित हुई. बताया गया कि सेक्टर अधिकारी मौके से अनुपस्थित पाया गया. वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. दोनों पक्षों के कुल चार कार्यकर्ता घायल हुए. दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए…
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर तृणमूल उम्मीदवार और केंद्रीय बलों के बीच तीखी बहस हुई. आरोप था कि ईवीएम की स्थिति ऐसी थी जिससे बुजुर्ग मतदाताओं को वोट देने में परेशानी हो रही थी, बाद में मामला सुलझ गया.
पश्चिम बंगाल के इंग्लिश बाजार और झाड़ग्राम समेत कई जगहों पर, और तमिलनाडु के थूथुकुडी में ईवीएम और कंट्रोल यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण वोटिंग में देरी देखी गई. पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के एक मतदान केंद्र के पास हाथी देखे जाने से भी हलचल मच गई.
Conclusion: