ETV Bharat / Videos

रबड़ की खेती से बदली गजपति जिले की तस्वीर, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ - RUBBER CULTIVATION TRANSFORMS LIVES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 9:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा का गजपति जिला एक साथ कई बदलावों का गवाह बन रहा है. पर्यावरण संरक्षण हो या मजदूरों के पलायन पर रोक.. महिला सशक्तिकरण हो या फिर आत्मनिर्भरता..  एक छोटे-से प्रयोग ने लोगों की जिंदगी बदल दी है.  

इस बदलाव की नींव साल 1995 में पड़ी.. जब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ने यहां रबड़ के कुछ पौधे लगाए. अब तो पूरे जिले में रबड़ की खेती होने लगी है. पहले फेज में 1200 पेड़ लगाए गए. फिर ITDA और रबड़ बोर्ड ने 40 गांवों में 397 हेक्टेयर में रबड़ के पेड़ लगाए. इनमें 224 लाभुक काम कर रहे थे. तीन स्मोक हाउस में से एक काम कर रहा है.. जबकि दो पर काम चल रहा है. आदिवासी लोगों को रबड़ से फायदा मिल रहा है.  

ITDA किसानों को रबड़ की खेती और रबड़ उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं मुहैया करा रहा है. रबड़ के पौधे, स्मोक हाउस, गोडाउन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. साथ ही, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं भी लोगों को मुहैया कराई जा रही है. इसका नतीजा हुआ कि जो लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे.. उन लोगों को उनके गांवों में ही काम मिलना शुरू हो गया और रबड़ के उत्पादन से लाखों की आमदनी होने लगी और इससे लोगों की जिंदगी बदल रही है.  

ओडिशा का गजपति जिला एक साथ कई बदलावों का गवाह बन रहा है. पर्यावरण संरक्षण हो या मजदूरों के पलायन पर रोक.. महिला सशक्तिकरण हो या फिर आत्मनिर्भरता..  एक छोटे-से प्रयोग ने लोगों की जिंदगी बदल दी है.  

इस बदलाव की नींव साल 1995 में पड़ी.. जब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ने यहां रबड़ के कुछ पौधे लगाए. अब तो पूरे जिले में रबड़ की खेती होने लगी है. पहले फेज में 1200 पेड़ लगाए गए. फिर ITDA और रबड़ बोर्ड ने 40 गांवों में 397 हेक्टेयर में रबड़ के पेड़ लगाए. इनमें 224 लाभुक काम कर रहे थे. तीन स्मोक हाउस में से एक काम कर रहा है.. जबकि दो पर काम चल रहा है. आदिवासी लोगों को रबड़ से फायदा मिल रहा है.  

ITDA किसानों को रबड़ की खेती और रबड़ उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं मुहैया करा रहा है. रबड़ के पौधे, स्मोक हाउस, गोडाउन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. साथ ही, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं भी लोगों को मुहैया कराई जा रही है. इसका नतीजा हुआ कि जो लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे.. उन लोगों को उनके गांवों में ही काम मिलना शुरू हो गया और रबड़ के उत्पादन से लाखों की आमदनी होने लगी और इससे लोगों की जिंदगी बदल रही है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

रबड़ से बदलाव की बयार
RUBBER CULTIVATION TRANSFORMS LIVES
आदिवासी गांव में बदलाव
महिला सशक्तिकरण
RUBBER CULTIVATION TRANSFORMS LIVES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

DGCA ने इंडिगो के CEO से 24 घंटे में मांगा जवाब

देशभर में इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस जारी, DGCA ने इंडिगो के CEO से 24 घंटे में मांगा जवाब

December 7, 2025 at 6:02 PM IST
सीएम ने दिए जांच के आदेश

गोवा क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश

December 7, 2025 at 5:43 PM IST
MLA हुमायूं कबीर ने रखी 'बाबरी मस्जिद' की नींव

निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रखी 'बाबरी मस्जिद' की नींव, बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला

December 6, 2025 at 8:26 PM IST
किराये की तय लिमिट का पालन करने का फरमान

एयरलाइंस की मनमानी पर सरकार सख्त, किराये की तय लिमिट पालन करने का फरमान

December 6, 2025 at 7:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.