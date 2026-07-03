राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी पर देशभर में सियासी घमासान जारी है. इस बीच आरएसएस ने चढ़ावा चोरी की घटना पर गहरा दुख जताया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपेटियों से हुई चोरी की घटना दुखद है और इस मामले में जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. उन्होंने कहा कि पीढ़ियों के संघर्ष, करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान से निर्मित भव्य राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है. ऐसे पवित्र स्थल पर हुई चोरी की घटना ने समाज और रामभक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और हम सभी इस घटना से दुखी हैं.

उधर, शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया है. पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन करने का एलान किया है.

उद्धव ठाकरे ने सभी लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है. वहीं, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उनके इस ऐलान पर जबर्दस्त पलटवार किया है और उन पर पाकिस्तान एजेंट और ओसामा बिन लादेन की तरह बात करने का आरोप लगाया है.