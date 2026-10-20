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मोहन भागवत का बड़ा बयान: भारत में बांग्लादेश और फ्रांस जैसे हालात पैदा करने की हो रही कोशिश, नागपुर में विजयादशमी उत्सव पर बोले RSS प्रमुख

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मोहन भागवत का बड़ा बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2026 at 7:31 PM IST

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में भी बांग्लादेश और फ्रांस जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को दबाना चाहती हैं, जिनका मुख्य मकसद केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अपने पिट्ठू बिठाना है। संघ मुख्यालय रेशमबाग मैदान में आयोजित इस शताब्दी समारोह के आखिरी साल के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और विविधता को अपनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुंबई में इजराइल के कॉन्सुल जनरल समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। भागवत ने कहा कि कुछ लोग भारत और हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, जिन्हें आंतरिक और बाहरी ताकतों का समर्थन मिल रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में भी बांग्लादेश और फ्रांस जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को दबाना चाहती हैं, जिनका मुख्य मकसद केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अपने पिट्ठू बिठाना है। संघ मुख्यालय रेशमबाग मैदान में आयोजित इस शताब्दी समारोह के आखिरी साल के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और विविधता को अपनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुंबई में इजराइल के कॉन्सुल जनरल समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। भागवत ने कहा कि कुछ लोग भारत और हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, जिन्हें आंतरिक और बाहरी ताकतों का समर्थन मिल रहा है।

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