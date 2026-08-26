RSS प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में शानदार स्वागत, मेयर ममदानी ने किया भागवत का विरोध
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 26, 2026 at 9:42 PM IST
RSS के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए RSS प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां उनका तिलक लगाकर शानदार स्वागत किया गया. भागवत शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स' की मेजबानी करेंगे. ये कार्यक्रम 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' की ओर से आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन को पारंपरिक तरीके से मनाएगा. विदेशों में मौजूद स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर भागवत अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक दौरे के पहले चरण में न्यूयार्क पहुंचे. हालांकि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उनके दौरे का विरोध किया है. हालांकि ममदानी ने कहा कि वो RSS के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं. ममदानी के बयान का बीजेपी ने विरोध किया है.
RSS के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए RSS प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां उनका तिलक लगाकर शानदार स्वागत किया गया. भागवत शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स' की मेजबानी करेंगे. ये कार्यक्रम 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' की ओर से आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन को पारंपरिक तरीके से मनाएगा. विदेशों में मौजूद स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर भागवत अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक दौरे के पहले चरण में न्यूयार्क पहुंचे. हालांकि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उनके दौरे का विरोध किया है. हालांकि ममदानी ने कहा कि वो RSS के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं. ममदानी के बयान का बीजेपी ने विरोध किया है.