आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को सात विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत कर लिया. एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 220 रन बनाए, लेकिन राजस्थान ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दी, जबकि ध्रुव जुरेल ने 38 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया. डोनोवन फरेरा ने छक्का लगाकर मुकाबला खत्म किया. एलएसजी की फील्डिंग में कई गलतियां देखने को मिलीं, जिसका टीम को नुकसान उठाना पड़ा. इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ की राह आसान हुई, जबकि एलएसजी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा.