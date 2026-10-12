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आरपीएफ का स्थापना दिवस, जवानों के मार्च पास्ट ने बढ़ाया जोश, दर्शकों ने कहा जयहिंद

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रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2026 at 5:13 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (रेलवे सुरक्षा बल) का 42वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. आरपीएफ के जवानों ने अनुशासन, साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया. आरपीएफ के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट और परेड का प्रदर्शन किया. इस रेजिंग डे कार्यक्रम में आरपीएफ की डीजी सोनाली मिश्रा और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने परेड की सलामी ली. आरपीएफ के जवानों की सभी टुकड़ियों और कंपनियों ने इस परेड में हिस्सा लिया. आरपीएफ की DG सोनाली मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी मिश्रा की अगुवाई और निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल लगातार मजबूती से कार्य कर रहा है. 

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (रेलवे सुरक्षा बल) का 42वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. आरपीएफ के जवानों ने अनुशासन, साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया. आरपीएफ के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट और परेड का प्रदर्शन किया. इस रेजिंग डे कार्यक्रम में आरपीएफ की डीजी सोनाली मिश्रा और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने परेड की सलामी ली. आरपीएफ के जवानों की सभी टुकड़ियों और कंपनियों ने इस परेड में हिस्सा लिया. आरपीएफ की DG सोनाली मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी मिश्रा की अगुवाई और निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल लगातार मजबूती से कार्य कर रहा है. 

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