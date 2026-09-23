क्या रेणुका जी से बढ़ेगा हिमाचल में टाइगर का कुनबा? चिड़ियाघर में पहुंचे दो बाघ

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित श्री रेणुका जी मिनी जू में रॉयल बंगाल टाइगर के युवा नर-मादा जोड़े के पहुंचने के बाद अब प्रदेश में टाइगर संरक्षण की नई संभावनाएं भी सामने आई हैं. हिमाचल के किसी चिड़ियाघर में पहली बार टाइगर का जोड़ा पहुंचा है. दोनों टाइगरों की उम्र कम होने के कारण भविष्य में कंजर्वेशन ब्रीडिंग की दिशा में काम किए जाने की संभावना है. महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान से रॉयल बंगाल टाइगर का यह जोड़ा करीब 1800 से 1900 किलोमीटर का सफर तय कर श्री रेणुका जी पहुंचा है. जोड़े में नर टाइगर की उम्र करीब पांच वर्ष और मादा की उम्र करीब ढाई से तीन वर्ष बताई गई है. दोनों को निर्धारित सुरक्षा और वन्यजीव परिवहन मानकों के तहत रेणुका जी लाया गया. रेणुका जी पहुंचा टाइगर का जोड़ा उम्र के लिहाज से युवा है. ऐसे में भविष्य में इनके बीच प्रजनन की संभावना को लेकर उम्मीद बनी है.