बालोद से रोवर रेंजर जंबूरी LIVE, देश विदेश के युवा ले रहे हिस्सा - ROVER RANGER JAMBOREE LIVE

बालोद में रोवर रेंजर जंबूरी (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 4:42 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 5:01 PM IST

बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में पहली बार रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से युवा शामिल हो रहे हैं. विदेश से भी युवा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं. 9 जनवरी से 13 जनवरी तक इस रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन किया गया है. इसमें कई एक्टिविटीज़ ऑर्गनाइज़ की गई है. जिसमें एग्ज़िबिशन, टेंट लगाना, और नेचर स्पोर्ट्स जैसे वॉल क्लाइंबिंग, ज़िप-लाइनिंग, और घुड़सवारी मुख्य आकर्षण का केंद्र है. यह पहली बार है जब देश में ऐसा कोई इवेंट हुआ है. पहले 19 स्काउट और गाइड इवेंट हुए थे, लेकिन यह पहली बार है जब रोवर-रेंजर इवेंट ऑर्गनाइज़ किया जा रहा है. सभी पार्टिसिपेंट्स 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं. इस तरह का इवेंट कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है

JAMBOREE LIVE IN BALOD
YOUTH FROM INDIA
ROVER RANGER JAMBOREE LIVE

ETV Bharat Chhattisgarh Team

