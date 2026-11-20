बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में बने अपने शिविर में, सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे थे, वे नीदरलैंड से आ रही ख़बरें देख रहे थे, जहाँ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि म्यांमार ने 2017 के एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नरसंहार किया था. बहुत से लोगों के लिए, गुरुवार को आया यह ऐतिहासिक फ़ैसला एक "छोटी जीत" जैसा था. इससे उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी कि शायद एक दिन वे बांग्लादेश की सीमा के पार, म्यांमार में अपने घरों को सुरक्षित लौट सकेंगे. कुछ लोगों का कहना था कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें म्यांमार को देश के जातीय रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हुए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. यह पहली बार था जब अदालत ने किसी देश को नरसंहार का दोषी माना. हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार की सेना समर्थित सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह रोहिंग्या लोगों को सुरक्षित घर लौटने दे, उन्हें मुआवजा दे और नरसंहार करने के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाए.