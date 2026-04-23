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रोबोट ने पोलिंग सेंटर पर किया वोटरों का स्वागत, 100 प्रतिशत मतदान का दिया संदेश - ROBOTS WELCOME VOTERS

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रोबोट ने पोलिंग सेंटर पर किया वोटरों का स्वागत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 9:04 PM IST

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हाथ में रंग-बिरंगे फूलों की थाल लेकर लोगों का स्वागत करती ये है टीना. तमिलनाडु के कोयंबटूर में सुबह-सुबह जब मतदाता वोट डालने अपने मतदान मतदान केंद्र पर पहुंचे तो परंपरागत ड्रेस में सजी टीना उनका स्वागत करती हुई दिखाई दी. लोग टीना को देखकर हैरान रह गए. टीना कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट है. कोयंबटूर की तरह की धर्मपुरी में भी टीना जैसी दिखने वाले एक रोबोट ने मतदाताओं का स्वागत किया. वहीं, वेल्लोर में परंपरागत धोती-कुर्ता पहना हुआ एक रोबोट वोटरों का स्वागत करता हुआ नजर आया..  

कभी हाथ हिलाकर.. तो कभी हाथ मिलाकर.. तो कभी अपनी रोबोटिक आवाज से ये रोबोट वोटरों को संदेश दे रहे हैं कि हर हाल में 100 फीसदी मतदान सुनिश्चित होना चाहिए. कोयंबटूर के गवर्नमेंट ऑर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने इसे तैयार किया है.  

रोबोट ना सिर्फ लोगों का स्वागत कर रहा है, बल्कि लाइन में कैसे खड़ा होना है? कैसे मतदान करना है? ये भी लोगों को बता रहा है. मतदान केंद्रों पर ये नया प्रयोग लोगों को खूब पसंद आ रहा है. 

हाथ में रंग-बिरंगे फूलों की थाल लेकर लोगों का स्वागत करती ये है टीना. तमिलनाडु के कोयंबटूर में सुबह-सुबह जब मतदाता वोट डालने अपने मतदान मतदान केंद्र पर पहुंचे तो परंपरागत ड्रेस में सजी टीना उनका स्वागत करती हुई दिखाई दी. लोग टीना को देखकर हैरान रह गए. टीना कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट है. कोयंबटूर की तरह की धर्मपुरी में भी टीना जैसी दिखने वाले एक रोबोट ने मतदाताओं का स्वागत किया. वहीं, वेल्लोर में परंपरागत धोती-कुर्ता पहना हुआ एक रोबोट वोटरों का स्वागत करता हुआ नजर आया..  

कभी हाथ हिलाकर.. तो कभी हाथ मिलाकर.. तो कभी अपनी रोबोटिक आवाज से ये रोबोट वोटरों को संदेश दे रहे हैं कि हर हाल में 100 फीसदी मतदान सुनिश्चित होना चाहिए. कोयंबटूर के गवर्नमेंट ऑर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने इसे तैयार किया है.  

रोबोट ना सिर्फ लोगों का स्वागत कर रहा है, बल्कि लाइन में कैसे खड़ा होना है? कैसे मतदान करना है? ये भी लोगों को बता रहा है. मतदान केंद्रों पर ये नया प्रयोग लोगों को खूब पसंद आ रहा है. 

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