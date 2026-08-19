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छात्रों के मुद्दों पर RJD का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, हिरासत से छूटे तेजस्वी यादव - SIWAN STUDENT PROTEST

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RJD का पटना में प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 8:22 PM IST

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बिहार की राजधानी पटना में नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में RJD ने मार्च निकाला रही थी. इस दौरान तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.RJD का लोकभवन मार्च जेपी गोलंबर से शुरू हुआ. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया. जहां राजद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई.राजद सांसद मीसा भारती ने निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के साथ हुए अन्याय को 20 से 25 दिन हो गए हैं. लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी है. राजद सांसद मनोज झा ने पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला. फिलहाल छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर देशभर में सियासत जारी है और बुधवार को इसका केंद्र बनी बिहार की राजधानी पटना.

बिहार की राजधानी पटना में नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में RJD ने मार्च निकाला रही थी. इस दौरान तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.RJD का लोकभवन मार्च जेपी गोलंबर से शुरू हुआ. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया. जहां राजद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई.राजद सांसद मीसा भारती ने निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के साथ हुए अन्याय को 20 से 25 दिन हो गए हैं. लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी है. राजद सांसद मनोज झा ने पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला. फिलहाल छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर देशभर में सियासत जारी है और बुधवार को इसका केंद्र बनी बिहार की राजधानी पटना.

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