गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र होने के आधार पर किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-7 के अनुसार, अपेक्षित अनुष्ठान-विधि और परंपरा के अनुसार सप्तपदी (सात फेरे) पूरे होने के बाद ही विवाह वैध माना जाता है. अदालत ने कहा कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में जीवन भर चलने वाला एक पवित्र संस्कार है. ब्रिटेन में रहने वाले एक युवक ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. युवक ने दावा किया कि लड़की के पिता की कंपनी में नौकरी के दौरान प्रमोशन का लालच और नौकरी से निकालने की धमकी के आधार पर धोखे से उसके हस्ताक्षर ले लिए गए और शादी का पंजीकरण करा लिया गया. युवक और युवती ने कभी हिंदू रीति-रिवाज से शादी नहीं की और कभी पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहे.