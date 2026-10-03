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नोएडा में अक्टूबर में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का खतरा, डॉक्टरों ने कहा- खुद से दवा न लें

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डेंगू के खतरा पर डॉक्टर की सलाह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 6:19 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: एनसीआर में अक्टूबर की दस्तक के साथ ही डेंगू का प्रकोप तेजी से पैर पसारने लगा है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मच्छरों के अनुकूल इस मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. तेज बुखार, उल्टी और सिरदर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाना जानलेवा साबित हो सकता है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से गांवों से लेकर सेक्टरों तक सर्वे और फॉगिंग अभियान तेज करने की मांग की गई है. विशेषज्ञों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से भी तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है. उनका कहना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू टेस्टिंग किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. 

नई दिल्ली/नोएडा: एनसीआर में अक्टूबर की दस्तक के साथ ही डेंगू का प्रकोप तेजी से पैर पसारने लगा है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मच्छरों के अनुकूल इस मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. तेज बुखार, उल्टी और सिरदर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाना जानलेवा साबित हो सकता है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से गांवों से लेकर सेक्टरों तक सर्वे और फॉगिंग अभियान तेज करने की मांग की गई है. विशेषज्ञों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से भी तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है. उनका कहना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू टेस्टिंग किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. 

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डेंगू का प्रकोप
डेंगू से बचने का उपाय
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