ETV Bharat / Videos

12 करोड़ रुपये की भारी वेतन कटौती के साथ ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी, कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े - PANT RETURNS TO DELHI CAPITALS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पर दो खराब सीजन के बाद ऋषभ पंत की वेतन में 12 करोड़ रुपये की भारी कटौती के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी हो रही है. दिल्ली कैपिटल्स के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ हुई एक ‘हाई-प्रोफाइल ट्रेड यानी बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली में पंत 15 करोड़ रुपये में अपनी पुरानी फ्रेंजाइजी में वापस आ गए हैं. एलएसजी ने आईपीएल 2025 से पहले हुई बड़ी नीलामी में उन्हें 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदा था, जो लीग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रकम थी. स्पिनर कुलदीप यादव 13.50 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए. ऋषभ पंत के लिए यह ट्रेड घर वापसी जैसी है। उन्होंने 2016 से 2024 के बीच दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच खेले थे. हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका प्रदर्शन कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. आईपीएल 2025 में टीम छह जीत और आठ हार के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही। वहीं आईपीएल 2026 का प्रदर्शन और भी खराब रहा। पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम 10 टीमों की लीग में सबसे निचले स्थान पर रही. बल्लेबाजी में भी पंत संघर्ष करते नजर आए। 2025 सीजन में उन्होंने 14 मैचों में केवल 269 रन बनाए, जबकि 2026 में 312 रन जुटाए जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल था. कुलदीप यादव ने आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स से दिल्ली कैपिटल्स में आने के बाद 65 मैचों में 72 विकेट लिए. हालांकि आईपीएल 2026 उनके लिए भी साधारण रहा। कुलदीप ने इस सीजन के 14 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लिए।

आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पर दो खराब सीजन के बाद ऋषभ पंत की वेतन में 12 करोड़ रुपये की भारी कटौती के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी हो रही है. दिल्ली कैपिटल्स के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ हुई एक ‘हाई-प्रोफाइल ट्रेड यानी बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली में पंत 15 करोड़ रुपये में अपनी पुरानी फ्रेंजाइजी में वापस आ गए हैं. एलएसजी ने आईपीएल 2025 से पहले हुई बड़ी नीलामी में उन्हें 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदा था, जो लीग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रकम थी. स्पिनर कुलदीप यादव 13.50 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए. ऋषभ पंत के लिए यह ट्रेड घर वापसी जैसी है। उन्होंने 2016 से 2024 के बीच दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच खेले थे. हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका प्रदर्शन कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. आईपीएल 2025 में टीम छह जीत और आठ हार के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही। वहीं आईपीएल 2026 का प्रदर्शन और भी खराब रहा। पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम 10 टीमों की लीग में सबसे निचले स्थान पर रही. बल्लेबाजी में भी पंत संघर्ष करते नजर आए। 2025 सीजन में उन्होंने 14 मैचों में केवल 269 रन बनाए, जबकि 2026 में 312 रन जुटाए जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल था. कुलदीप यादव ने आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स से दिल्ली कैपिटल्स में आने के बाद 65 मैचों में 72 विकेट लिए. हालांकि आईपीएल 2026 उनके लिए भी साधारण रहा। कुलदीप ने इस सीजन के 14 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लिए।

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHABH PANT
IPL 2027 TRADE DEAL
KULDEEP YADAV TRADE
RISHABH PANT TRADE
PANT RETURNS TO DELHI CAPITALS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

65 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार

क्रिकेटर रोहित शर्मा, शिबू सोरेन,अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित

June 23, 2026 at 11:05 PM IST
पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा मामला

पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा मामला, मंगेतर ने प्रेमी के साथ केतन को खाई में धकेला, दोनों गिरफ्तार

June 23, 2026 at 10:56 PM IST
SIT ने सौंपी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट

CM योगी के दरबार में पहुंचा राम मंदिर दान घोटाले का गोपनीय दस्तावेज़, SIT ने सौंप दी रिपोर्ट

June 23, 2026 at 10:47 PM IST
यूरोप में गर्मी का प्रकोप

यूरोप में गर्मी का प्रकोप, फ्रांस और स्पेन में रेड अलर्ट

June 23, 2026 at 10:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.