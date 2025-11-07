ETV Bharat / Videos

लोक वाद्य यंत्रों के संग्राहक रिखी क्षत्रिय, 50 सालों का सफर... 200 से ज्यादा वाद्य यंत्रों का संग्रह - PATRON OF FOLK INSTRUMENTS

Published : November 7, 2025 at 10:52 PM IST

छत्तीसगढ़ में भिलाई के प्रसिद्ध लोक कलाकार और लोक वाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय को लोक रंगमंच और लोक शिल्प के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. रिखी पिछले करीब 50 वर्षों से लगातार लोक वाद्ययंत्रों और लोक संस्कृति के संरक्षण में लगे हैं. उन्होंने देश भर से 200 से अधिक दुर्लभ पारंपरिक लोक वाद्ययंत्रों का संग्रह किया है, जिन्हें उन्होंने भिलाई स्थित अपने निजी संग्रहालय में संरक्षित किया है. छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में 41 विशिष्टजनों को सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिया. इन पुरस्कारों में भिलाई के लोक कलाकार एवं लोकवाद्य संग्राहक रिखी क्षत्रिय को भी दाउ मंदरा जी सम्मान मिला. रिखी क्षत्रिय को ये सम्मान लोकनाट्य और लोकशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है.

