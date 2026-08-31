न्यूयॉर्क में तिरंगे के अपमान पर भड़के रिजिजू, प्रदर्शनकारियों को दी कड़ी चेतावनी

न्यूयॉर्क में भारतीय तिरंगे के कथित अपमान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रदर्शनकारियों को साफ चेतावनी दी है. देश और तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रिजिजू ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आरएसएस, बीजेपी या सरकार की आलोचना करने की पूरी आजादी है लेकिन देश का अपमान नहीं होना चाहिए. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान न करें. इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. रिजिजू के मुताबिक ये प्रदर्शन न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर हुआ, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.