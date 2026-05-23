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रोहित-विराट को लेकर रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान…कहा- चैंपियन खिलाड़ियों को कभी कम मत आंकिए - RICKY PONTING

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Ricky Ponting on Rohit Sharma and Virat Kohli (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 4:50 PM IST

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रिकी पोंटिंग ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 विश्व कप तक के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. पोंटिंग का मानना है कि चैंपियन खिलाड़ियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद दोनों खिलाड़ी अब मुख्य रूप से वनडे और आईपीएल में ही खेल रहे हैं. आईपीएल 2026 में विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल हैं, जबकि रोहित शर्मा चोट से वापसी के बाद भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. चयनकर्ता 2027 विश्व कप के लिए उनकी फिटनेस और फॉर्म के आधार पर अंतिम फैसला लेंगे.

रिकी पोंटिंग ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 विश्व कप तक के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. पोंटिंग का मानना है कि चैंपियन खिलाड़ियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद दोनों खिलाड़ी अब मुख्य रूप से वनडे और आईपीएल में ही खेल रहे हैं. आईपीएल 2026 में विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल हैं, जबकि रोहित शर्मा चोट से वापसी के बाद भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. चयनकर्ता 2027 विश्व कप के लिए उनकी फिटनेस और फॉर्म के आधार पर अंतिम फैसला लेंगे.

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