रीवा में बेकाबू कार का तांडव, टक्कर लगते ही हवा में उछला बाइक सवार - REWA CAR HIT BIKE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 4:37 PM IST
रीवा: शहर के व्यस्ततम इलाके घंटाघर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बेकाबू कार ने पहले एक खड़ी कार को अपना निशाना बनाया. इसके बाद कई बाइक सवारों को बचाते हुए एक अन्य बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार था कि बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरा. टक्कर के बाद कार सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई. इस खौफनाक हादसे की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि "साईं मंदिर के सामने एक कार चालक तेज गति से लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है, उसे अस्पताल भेजा गया है. कुछ अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं."
रीवा: शहर के व्यस्ततम इलाके घंटाघर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बेकाबू कार ने पहले एक खड़ी कार को अपना निशाना बनाया. इसके बाद कई बाइक सवारों को बचाते हुए एक अन्य बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार था कि बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरा. टक्कर के बाद कार सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई. इस खौफनाक हादसे की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि "साईं मंदिर के सामने एक कार चालक तेज गति से लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है, उसे अस्पताल भेजा गया है. कुछ अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं."