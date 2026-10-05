संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी गई, CEC के नेतृत्व वाले फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग से सीईसी ज्ञानेश कुमार संबंधी याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में सीईसी ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव आयोग द्वारा कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना फैसले लेने के तरीके को चुनौती दी गई है. साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया गया कि बदले हुए फॉर्म-6 को उसने मंजूरी नहीं दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि एबीसी का कोई फैसला न तो बहुमत से था और न ही सर्वसम्मति से, तो हम उन फैसलों पर रोक लगा देंगे.' इस मामले की सुनवाई सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी ने दिल्ली में एसआईआर के कामकाज की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया और कहा, 'फॉर्म-6 में दो नई शर्तें जोड़ी गई हैं और वे फॉर्म-6 बांटे गए थे. न ही याचिकाकर्ता को नए फॉर्म-6 के आधार पर रोल पर रहने की इजाजत है, जिसे शेड्यूल के तहत बदला नहीं जा सकता.' सीजेआई ने कहा, 'हम बिल्कुल साफ कर दें, बदले हुए फॉर्म-6 को हमने मंजूरी नहीं दी थी.'