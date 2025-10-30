नई दिल्ली: दिल्ली... देश की राजधानी, जहां हर रोज नए नए क्राइम होते हैं, लेकिन आज आपको दो ऐसी क्राइम की कहानियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. एक तरफ एक एसिड अटैक का ऐसा दिल दहला देने वाला सच सामने आया है, जिसने पूरे केस को उल्टा पलट दिया तो वहीं दूसरी तरफ, एक यूपीएससी छात्र की हत्या का खुलासा उसके 'प्रेम' से ज्यादा डरावना है.

ये मामले सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत के के रिश्तों की पोल खोलने की कहानियां हैं.

केस नंबर 1: एसिड अटैक का झूठ

यह कहानी शुरू हुई थी एक 19 साल की डीयू स्टूडेंट के एसिड अटैक के दर्दनाक किस्से से. पीडित लड़की ने बताया था कि कुछ लड़कों ने उस पर एसिड फेंका और फरार हो गए. घटना के बाद पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच की, तो सामने आया ऐसा सच, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

यह एसिड अटैक नहीं, एक पूरी प्लान्ड साजिश थी. पुलिस के मुताबिक, युवती ने खुद अपने घर का टॉयलेट क्लीनर उड़ेला और एक झूठे केस की नींव रखी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी को इस मुसीबत में क्यों धकेलता? पुलिस की जांच में सामने आए दो बड़े कारण पहला संपत्ति का विवाद और दूसरा और ज्यादा शर्मनाक. पीड़िता के पिता पर आरोपी की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज था. इस बदले चाहत में एक पिता, एक बेटी, एक भाई और एक ऐसा झूठ बनाया जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया.

केस नंबर 2: प्रेम में हत्या का खेल

अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक केस है, तो आपको दूसरी खबर सुननी चाहिए, जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है. दिल्ली के तिमारपुर में एक यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामले में पुलिस ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया कि जिसने भी सुना हैरान हो गए. पुलिस ने हत्या के आऱोप में कोई और नहीं मृतक की लिव-इन पार्टनर और उसके एक्स बॉयफ्रेंट ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया. पुलिस के इस खुलासे से हर कोई सन्न रह गया.

बता दें कि रिश्ता था प्रेम का, लेकिन इसके पीछे छिपा था बदला और साजिश का खेल. पुलिस को पूछताछ में आरोपी अमृता ने बताया कि उसके प्रेमी रामकेश ने उसके आपत्तिजनक वीडियो बना रखे थे और डिलीट करने से मना कर दिया. इसी गुस्से में प्रेमिका ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर छात्र की हत्या की पूरी प्लानिंग की.

प्लानिंग भी ऐसी जिसने भी सुना रूह कांप उठी. बता दें कि 5-6 अक्टूबर की रात, तीनों ने मिलकर पहले छात्र का गला घोंटा, फिर उसे बुरी तरह पीटा लेकिन इससे भी मन नहीं भरा तो हत्या को आग लगने का एक्सीडेंट दिखाने के लिए, उसके शरीर पर तेल, घी और शराब डालकर आग लगा दी.

इन दोनों घटनाओं जहां पूरे देश को हैरान कर दिया. जिसमें तरफ एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी से खेलकर झूठे केस की साजिश रची, वहीं दूसरी तरफ प्रेम के जाल में फंसाकर हत्या का खेल खेला गया. मामले सिर्फ अपराध की गंभीरता को नहीं दर्शाते, बल्कि हमारे समाज के उस दबे हुए पहलू को उजागर करते हैं, जहां रिश्ते साजिश में बदल जाते हैं और सच, कल्पना से भी ज्यादा डरावना होता है. सवाल यह है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं ?