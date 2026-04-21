'नाम बदल लूंगा'… रेवंत रेड्डी का KCR पर तीखा वार, 2029 तक की खुली चुनौती - REVANTH REDDY
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Published : April 21, 2026 at 2:48 PM IST
रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर वे KCR से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं छीन पाए, तो अपना नाम बदल लेंगे. जयशंकर भूपालपल्ली की रैली में दिए इस बयान के साथ उन्होंने 2029 चुनाव तक सीधी टक्कर का संकेत दिया. रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर भी KCR सरकार पर हमला बोला और इसे विफल बताया. वहीं, KCR ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर झूठे वादों के जरिए सत्ता में आने का आरोप लगाया और कहा कि BRS की वापसी पर ‘हाइड्रा’ परियोजना खत्म की जाएगी.
रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर वे KCR से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं छीन पाए, तो अपना नाम बदल लेंगे. जयशंकर भूपालपल्ली की रैली में दिए इस बयान के साथ उन्होंने 2029 चुनाव तक सीधी टक्कर का संकेत दिया. रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर भी KCR सरकार पर हमला बोला और इसे विफल बताया. वहीं, KCR ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर झूठे वादों के जरिए सत्ता में आने का आरोप लगाया और कहा कि BRS की वापसी पर ‘हाइड्रा’ परियोजना खत्म की जाएगी.