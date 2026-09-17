दीपावली और छठ पर घर वापसी बनी चुनौती, यात्रियों की उम्मीदें स्पेशल ट्रेनों पर टिकीं

नई दिल्ली: दिवाली और महापर्व छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 16 नवंबर की यात्रा के लिए एडवांस टिकट बुकिंग शुरू होते ही दिल्ली, बिहार गोरखपुर पटना, मुंबई और कोलकाता समेत प्रमुख महानगरों की ओर जाने वाली कई नियमित ट्रेनों में सीटें भर गईं. यात्रियों के मुताबिक, बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग दिखाई देने लगी. यात्रियों का कहना है कि सुबह बुकिंग शुरू होते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और रेलवे काउंटरों पर टिकट वेटिंग में आ गया. हालांकि यात्रियों उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इससे उन्हें समय पर टिकट मिल सकेगा और आखिरी समय में होने वाली भागदौड़ भी कम होगी.