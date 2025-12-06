बेंगलुरु: द्वितीय विश्व युद्ध के समय की ये मोटरसाइकिल सुपरहिट गाने 'ये दोस्ती..' से मशहूर हुई सवारी है. इस पर अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने 1975 की कल्ट फिल्म शोले में सवारी की थी.

बीएसए डब्ल्यूएम20 मोटरसाइकिल को 1942 में बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी में बनाया गया था. अब ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एल.के. अतीक के पास है. इस मोटरसाइकिल पर अब भी मैसूर राज्य का मूल पंजीकरण नंबर -MYB 3047 लिखा हुआ है. ये नंबर भी कर्नाटक के रामनगर में फिल्माए गए फिल्म के मशहूर दृश्य में दिखता है.

अतीक को जब इस मोटरसाइकिल की खासियत के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे 2022 में अपने एक दोस्त से खरीद लिया.

ये मोटरसाइकिल छोटी दूरी की यात्राओं के लिए उपयोगी थी. अब अतीक ने इसे भारतीय सिनेमा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अपने बगीचे में संरक्षित कर रखा है.

सावधानी से रखी गई ये मोटरसाइकिल कल्ट फिल्म शोले की विरासत है। ये फिल्म प्रेमियों की पीढ़ियों को भारतीय सिनेमा के सबसे अविस्मरणीय क्षणों की याद दिलाती है.