तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने आधिकारिक काफिले का साइज कम कर दिया है, और अब इसमें सिर्फ चार गाड़ियां हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बचत के मैसेज को ध्यान में रखते हुए किए हैं. ईंधन बचाने की बड़ी कोशिश के तहत देश के प्रधानमंत्री समेत कई सरकारी प्रतिनिधि अपने आधिकारिक काफिले का साइज कम कर रहे हैं. तेलंगाना के गवर्नर ने भी अपने काफिले को आधा करने का फैसला किया है. इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को बता दिया है.बीजेपी प्रेसिडेंट ने मेट्रो से यात्रा की: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के सुझाव को मानते हुए बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट रामचंदर राव ने मेट्रो से यात्रा की. वे जुबली हिल्स में एक इवेंट में शामिल होने के लिए मेट्रो से गए. अपनी कार वहीं छोड़कर, वे मेट्रो ट्रेन में सवार होकर तारनाका से जुबली हिल्स गए.प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने जनता से ईंधन बचाने के तरीके अपनाने की अपील की थी, खुद भी मिसाल कायम कर रहे हैं. इसी भावना से प्रेरित होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश सभी ने अपने गाड़ियों के काफिले कम कर दिए हैं.