शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पाकिस्तान में प्रस्ताव पेश - RESOLUTION FOR NOBEL PEACE PRIZE
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Published : April 10, 2026 at 7:29 PM IST
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव के जरिए तीनों को नोबेल का शांति पुरस्कार देने की मांग की गई. सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के मुख्य सचेतक राणा अरशद की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के नेतृत्व ने प्रभावी कूटनीति का प्रदर्शन किया है.
प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि बढ़ते तनाव से वैश्विक शांति को खतरा है.. लिहाजा यह सदन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल मुनीर और विदेश मंत्री डार की प्रभावी कूटनीति की सराहना करता है, जिसने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का रास्ता साफ करने में मदद की.
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव के जरिए तीनों को नोबेल का शांति पुरस्कार देने की मांग की गई. सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के मुख्य सचेतक राणा अरशद की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के नेतृत्व ने प्रभावी कूटनीति का प्रदर्शन किया है.
प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि बढ़ते तनाव से वैश्विक शांति को खतरा है.. लिहाजा यह सदन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल मुनीर और विदेश मंत्री डार की प्रभावी कूटनीति की सराहना करता है, जिसने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का रास्ता साफ करने में मदद की.