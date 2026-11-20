पुरी के त्रिदेव नगर की सुनंदा राउत के लिए गुरुवार की रात, 2019 में पुरी में आए 'फानी' चक्रवात की डरावनी यादों को फिर से ताजा करने वाली थी. उस चक्रवात में उन्होंने अपने पति को खो दिया था. उन्होंने पड़ोसियों से उस रात के लिए अपने घर में थोड़ी जगह देने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी. तभी आशा कार्यकर्ता बनिता बेहरा उनके दरवाजे पर पहुंचीं. बनिता को अपनी मदद के लिए आते देख सुनंदा की आंखों से आंसू छलक पड़े. बनिता ने उनसे कहा कि अगर वह तैयार हों, तो वह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाएंगी. सुनंदा इसके लिए मान गईं. शुक्रवार सुबह जब ईटीवी भारत ने सुनंदा से बात की, तो उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे जो राहत दी है, उसके लिए मैं बस उन्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूं।" उन्होंने अपना दुख भी साझा किया कि कैसे पड़ोसियों ने उन्हें रात बिताने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह देने से भी मना कर दिया था. उन्होंने कृतज्ञता के साथ कहा, "मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके घर पर कुछ खाऊंगी भी नहीं, बस रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए. लेकिन कोई नहीं माना. मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था, और फिर आशा दीदी बनिता भगवान के रूप में मेरे सामने आ गईं."