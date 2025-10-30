ETV Bharat / Videos

मुंबई के पवई इलाके में बंधक बनाए गए 16 बच्चों को छुड़ा लिया गया और पुलिस ने आरोपी को मार गिराया है. बच्चों और एक महिला को महावीर क्लासिक बिल्डिंग में एक सिरफिरे ने बंधक बना लिया. पुलिस ने तुरंत एक्शन शुरू किया. मौके पर स्पेशल यूनिट, क्विक एक्शन फोर्स और एनएसजी कमांडों पहुंचे.  बाथरुम के रास्ते बच्चों तक गये. आरोपी रोहित को गोली मारी.जिससे वो घायल हो गया. पुलिस इसे अस्पताल लेकर गई. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पवई इलाके में  क्लासिक सोसाइटी के हॉल में पांच दिनों से एक वेब सीरीज की शूटिंग का ऑडिशन चल रहा था. सुबह-सुबह 25-30 बच्चे ऑडिशन के लिए वहां पहुंचे थे. दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास आरोपी रोहित आर्य ने 16 मासूमों होस्टेज बना लिया. एयर गन से इन्हें धमकाया और वीडियो जारी कर. कुछ लोगों से बात करने की डिमांड रखी. ऐसा नहीं करने पर आग लगाने की धमकी दी.खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही.

पुलिस को दोपहर करीब पौने दो बजे के आसपास घटना की कॉल आई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी से बातचीत शुरू की. स्पेशल फोर्सज बच्चों तक पहुंची और इन्हे सुरक्षित रेस्क्यू किया. आरोपी के पास से एयर गन और केमिकल बरामद किया जानकारी के मुताबिक आरोपी रोहित ने शिक्षा विभाग के एक स्वच्छता निगरानी परियोजना के लिए कर्ज लिया था. जिसका पैसा अटका हुआ था और उसे करोड़ों का नुकसान हुआ. इसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया. 

