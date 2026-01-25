देशभर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां - REPUBLIC DAY PREPARATIONS
Published : January 25, 2026 at 9:34 PM IST
देशभर में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं. नई दिल्ली में राजपथ पर दुनिया भारत की आन-बान और शान को देखेगी. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एनटोनियो कोस्टा और यूरोपीयन कमीशन के अध्यक्ष उर्सूलो वॉन डेर लेयेन इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे. गणतंत्र दिवस को लेकर देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. नई दिल्ली में लाल किले के आस-पास सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों के साथ दंगा निरोधक वाहन को भी तैनात किया गया है. वहीं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने तलाशी अभियान चलाया. लोगों के सामान और गाड़ियों की तलाशी ली.
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनखूनर, पुंछ और अनंतनाग में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने घर-घर जाकर तलाशी ली. साथ ही, ड्रोन की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
