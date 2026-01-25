ETV Bharat / Videos

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड Live - REPUBLIC DAY PARADE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगी और राजधानी की जनता को संबोधित किया। इस दौरान वे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी साझा किया हैं. समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी आयोजित हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगी और राजधानी की जनता को संबोधित किया। इस दौरान वे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी साझा किया हैं. समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी आयोजित हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

LIVE
REPUBLIC DAY PARADE
CHHATRASAL STADIUM
CM REKHA GUPTA
REPUBLIC DAY PARADE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिल्ली विधानसभा

Delhi Vidhan Sabha: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र Live

January 5, 2026 at 11:09 AM IST
'वोट चोरी' पर कांग्रेस की रामलीला मैदान में महारैली

'वोट चोरी' पर कांग्रेस की रामलीला मैदान से महारैली LIVE

December 14, 2025 at 2:24 PM IST
राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना पर PM मोदी

November 25, 2025 at 11:16 AM IST
राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ़्रेंस

राहुल गांधी का आरोप, देशभर में वोट चोरी: हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी पड़े

November 5, 2025 at 12:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.