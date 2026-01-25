दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड Live - REPUBLIC DAY PARADE
Published : January 25, 2026 at 11:03 AM IST
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगी और राजधानी की जनता को संबोधित किया। इस दौरान वे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी साझा किया हैं. समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी आयोजित हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.
