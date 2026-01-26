ETV Bharat / Videos

दिल्ली में बच्चों और महिलाओं ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस - REPUBLIC DAY CELEBRATIONS IN DELHI

thumbnail
दक्षिणी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की धूम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 26, 2026 at 8:54 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. खानपुर से लेकर पुष्प विहार तक कई इलाकों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां बच्चों और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सुबह से ही मोहल्लों और कॉलोनियों में तिरंगे की शान नजर आने लगी. कार्यक्रम स्थलों पर देशभक्ति गीतों की गूंज, बच्चों की मुस्कान और अभिभावकों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. कार्यक्रम के दौरान नन्हे–नन्हे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए. कहीं समूह गान हुआ तो कहीं कविता पाठ और भाषण के जरिये संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया. हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से माहौल और भी जोश से भर गया. खास बात यह रही कि इन आयोजनों में समाजसेवकों ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की.

77TH REPUBLIC DAY 2026
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
DELHI REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS IN DELHI

ETV Bharat Delhi Team

संपादक की पसंद

