नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. खानपुर से लेकर पुष्प विहार तक कई इलाकों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां बच्चों और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सुबह से ही मोहल्लों और कॉलोनियों में तिरंगे की शान नजर आने लगी. कार्यक्रम स्थलों पर देशभक्ति गीतों की गूंज, बच्चों की मुस्कान और अभिभावकों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. कार्यक्रम के दौरान नन्हे–नन्हे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए. कहीं समूह गान हुआ तो कहीं कविता पाठ और भाषण के जरिये संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया. हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से माहौल और भी जोश से भर गया. खास बात यह रही कि इन आयोजनों में समाजसेवकों ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की.