ETV Bharat / Videos

रामोजी फिल्म सिटी में 77वां गणतंत्र दिवस समारोहः MD चेरुकुरी विजयेश्वरी ने फहराया तिरंगा - REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रामोजी फिल्म सिटी में गणतंत्र दिवस समारोह. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया गया. रामोजी फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी विजयेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस अवसर पर रामोजी फिल्म सिटी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. उन्होंने सभी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और एकता व समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला. इस मौके पर रामोजी राव के पोते चेरूकुरी पूरण सुजय, रामोजी फिल्म सिटी, ईनाडु, ईटीवी (ETV), ईटीवी भारत और डॉल्फिन होटल्स के विभिन्न विभागों के प्रमुखों और कर्मचारी मौजूद रहे. 

हैदराबाद: दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया गया. रामोजी फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी विजयेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस अवसर पर रामोजी फिल्म सिटी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. उन्होंने सभी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और एकता व समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला. इस मौके पर रामोजी राव के पोते चेरूकुरी पूरण सुजय, रामोजी फिल्म सिटी, ईनाडु, ईटीवी (ETV), ईटीवी भारत और डॉल्फिन होटल्स के विभिन्न विभागों के प्रमुखों और कर्मचारी मौजूद रहे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

77TH REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY 2026
रामोजी फिल्म सिटी में गणतंत्र दिवस
चेरुकुरी विजयेश्वरी
REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Padma Awards 2026

पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा, धर्मेंद्र समेत पांच लोगों को पद्म विभूषण, शिबू सोरेन-अलका याग्निक को पद्म भूषण

January 25, 2026 at 10:45 PM IST
शादियां... जो बन गईं यादगार

शादियां... जो बन गईं यादगार: बर्फबारी में शादियों का रंग नहीं पड़ा फीका

January 25, 2026 at 10:39 PM IST
हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

देशभर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

January 25, 2026 at 9:34 PM IST
मंगलुरु में एंगलिंग कॉम्पिटिशन

मछली पकड़कर फिर पानी में छोड़ने की प्रतियोगिता: मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर सबसे बड़ा एंगलिंग कॉम्पिटिशन

January 25, 2026 at 9:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.