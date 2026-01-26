हैदराबाद: दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया गया. रामोजी फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी विजयेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस अवसर पर रामोजी फिल्म सिटी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. उन्होंने सभी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और एकता व समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला. इस मौके पर रामोजी राव के पोते चेरूकुरी पूरण सुजय, रामोजी फिल्म सिटी, ईनाडु, ईटीवी (ETV), ईटीवी भारत और डॉल्फिन होटल्स के विभिन्न विभागों के प्रमुखों और कर्मचारी मौजूद रहे.