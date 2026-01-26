रायपुर: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूम धाम के साथ मना रहा है. भारतीय संविधान के लागू हुए आज 77 साल पूरे हो चुके हैं. रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस बार सबसे ज्यादा रौनक बस्तर में है. सुबह से ही स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेकर स्कूलों में पहुंचे हुए हैं. दिल्ली में अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा झंडा फहराएंगी. सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.