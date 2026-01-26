ETV Bharat / Videos

गणतंत्र दिवस 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फहराया तिरंगा झंडा, परेड की ली सलामी - REPUBLIC DAY 2026

गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 26, 2026 at 9:40 AM IST

Updated : January 26, 2026 at 11:20 AM IST

बिलासपुर: गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली. बैंड की धुन पर परेड में शामिल जवान जब कदमताल करते हुए आगे बढ़े तो लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. पुलिस परेड ग्राउंड में परेड के बाद कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. रंगारंग कार्यक्रम के दौरान झांकियों का प्रदर्शन होगा. उसके बाद स्कूली बच्चे देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति देंगे. गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर प्रदेश भर में रौनक है. स्कूल बच्चों का उत्साह सबसे ज्यादा झलक रहा है.

REPUBLIC DAY PARADE 2026
HAPPY REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
REPUBLIC DAY PARADE BILASPUR
REPUBLIC DAY 2026

ETV Bharat Chhattisgarh Team

