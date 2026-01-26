बिलासपुर: गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली. बैंड की धुन पर परेड में शामिल जवान जब कदमताल करते हुए आगे बढ़े तो लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. पुलिस परेड ग्राउंड में परेड के बाद कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. रंगारंग कार्यक्रम के दौरान झांकियों का प्रदर्शन होगा. उसके बाद स्कूली बच्चे देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति देंगे. गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर प्रदेश भर में रौनक है. स्कूल बच्चों का उत्साह सबसे ज्यादा झलक रहा है.