77वां गणतंत्र दिवस: राष्ट्रपति ने दी तिरंगे को सलामी, कर्तव्य पथ पर परेड शुरू - REPUBLIC DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
77वां गणतंत्र दिवस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:18 AM IST

|

Updated : January 26, 2026 at 10:39 AM IST

1 Min Read
देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. पूरा देश में गणतंत्र दिवस की धूम साफ देखने मिल रही है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो चारों तरफ से किलेबंदी की गई है. वहीं, इस मौके पर पूरी दुनिया भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखेगी. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन होगा. 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करें तो इस बार दो लोग इस मौके पर भारत देश आए हैं. पहले शख्स की बात करें तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और दूसरी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन. जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किए गए प्रमुख हथियारों के मॉडल को भी प्रदर्शित किए जाएंगे. 

Last Updated : January 26, 2026 at 10:39 AM IST

