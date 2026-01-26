ETV Bharat / Videos

Republic Day LIVE: आज 77वां गणतंत्र दिवस, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां ने फहराया झंडा - PATNA GANDHI MAIDAN LIVE

77वां गणतंत्र दिवस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 26, 2026 at 9:09 AM IST

Updated : January 26, 2026 at 10:15 AM IST

पटना: ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और राज्य की जनता को संबोधित किया. उन्होंने बिहारवासियों और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं, जिसकी झलक 77वें गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में दिखेगी. उसी कड़ी में जीविका दीदियों की विशेष झांकी पेश की जाएगी, जो बिहार में महिलाओं को लगातार रोजगार और सशक्तिकरण प्रदान कर रही है, जबकि ऊर्जा विभाग की झांकी राज्य में 24x7 बिजली उपलब्धता की उपलब्धियों को उजागर करेगी.

REPUBLIC DAY 2026 BIHAR
GOVERNOR ARIF MOHAMMAD KHAN
NITISH KUMAR
77वां गणतंत्र दिवस
PATNA GANDHI MAIDAN LIVE

ETV Bharat Bihar Team

