'भारत-चीन के बीच फिर तनाव, एलएसी पर सैनिक आमने-सामने', मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला

आईटीबीपी महानिदेशक शत्रुजीत कूपर के एक बयान से देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जवाब मांगा है. शत्रुजीत कपूर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अभी भी बनी हुई है. उनके इस वक्तव्य को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण की मांग की है. पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने इन घटनाओं को "बेहद चिंताजनक" बताया. उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन के साथ आर्थिक संबंधों और दोनों देशों के बीच बार-बार हुई राजनयिक बातचीत के नतीजों को लेकर सवाल किए. एक महीने पहले ही भारत और चीन के बीच बातचीत को लेकर खबर दी गई थी. कहा गया था कि इस बातचीत के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. पिछले महीने छह सितंबर को वाचा-दमाई बॉर्डर मीटिंग प्वाइंट पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी.