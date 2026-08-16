पुण्यतिथि पर याद आए 'भारत रत्न' वाजपेयी: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि - REMEMBERING BHARAT RATNA VAJPAYEE
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Published : August 16, 2026 at 6:06 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 6:41 PM IST
पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया. राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने पूर्व पीएम के नई दिल्ली स्थित स्मारक 'सदैव अटल' पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असाधारण दूरदर्शी राजनेता, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया. उनके शब्दों और प्रयासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया. सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा में समर्पित कर दिया. एक ओर, उन्होंने परमाणु परीक्षणों और कारगिल युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की ताकत से अवगत कराया, तो दूसरी ओर, उनकी मूल्यों पर आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय और सुशासन के विजन को जमीनी स्तर पर उतारा.
पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया. राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने पूर्व पीएम के नई दिल्ली स्थित स्मारक 'सदैव अटल' पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असाधारण दूरदर्शी राजनेता, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया. उनके शब्दों और प्रयासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया. सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा में समर्पित कर दिया. एक ओर, उन्होंने परमाणु परीक्षणों और कारगिल युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की ताकत से अवगत कराया, तो दूसरी ओर, उनकी मूल्यों पर आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय और सुशासन के विजन को जमीनी स्तर पर उतारा.