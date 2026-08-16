ETV Bharat / Videos

पुण्यतिथि पर याद आए 'भारत रत्न' वाजपेयी: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि - REMEMBERING BHARAT RATNA VAJPAYEE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पुण्यतिथि पर याद आए 'भारत रत्न' वाजपेयी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 6:06 PM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 6:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया. राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने पूर्व पीएम के नई दिल्ली स्थित स्मारक 'सदैव अटल' पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असाधारण दूरदर्शी राजनेता, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया. उनके शब्दों और प्रयासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया. सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा में समर्पित कर दिया. एक ओर, उन्होंने परमाणु परीक्षणों और कारगिल युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की ताकत से अवगत कराया, तो दूसरी ओर, उनकी मूल्यों पर आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय और सुशासन के विजन को जमीनी स्तर पर उतारा. 

पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया. राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने पूर्व पीएम के नई दिल्ली स्थित स्मारक 'सदैव अटल' पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असाधारण दूरदर्शी राजनेता, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया. उनके शब्दों और प्रयासों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया. सुशासन और जन-कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा में समर्पित कर दिया. एक ओर, उन्होंने परमाणु परीक्षणों और कारगिल युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की ताकत से अवगत कराया, तो दूसरी ओर, उनकी मूल्यों पर आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय और सुशासन के विजन को जमीनी स्तर पर उतारा. 

Last Updated : August 16, 2026 at 6:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARAT RATNA VAJPAYEE
VAJPAYEE DEATH ANNIVERSARY
PRESIDENT MURMU
PM MODI
REMEMBERING BHARAT RATNA VAJPAYEE

संबंधित ख़बरें

इस्लामिक नाटो की तैयारी?

एक्सप्लेनर: क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये सैन्य ताकत के जरिए बना रहे हैं 'इस्लामिक नाटो'?

August 16, 2026 at 9:46 PM IST
इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही

इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही, 47 लोगों की मौत, 157 घर क्षतिग्रस्त

August 16, 2026 at 9:40 PM IST
'वंदे मातरम्' पर सियासी महासंग्राम

'वंदे मातरम्' पर सियासी महासंग्राम जारी: अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले– सोनिया गांधी देश से माफी मांगें

August 16, 2026 at 9:00 PM IST
QRT करेगी सोशल मीडिया की निगरानी

सोशल मीडिया पर सरकार की 'क्विक रिस्पांस टीम' की निगरानी, फर्जी खबरों का दो घंटे में होगा पर्दाफाश

August 16, 2026 at 6:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.