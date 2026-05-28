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हैदराबाद में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! वाराणसी की तर्ज पर शहर में चलेंगी 'हवाई कारें' - HYDERABAD ROPEWAY PROJECT

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वाराणसी की तर्ज पर हैदराबाद में चलेंगी 'हवाई कारें' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 10:58 PM IST

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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पर्यटन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा रोपवे बनाने की योजना तैयार की जा रही है. ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत के लिए HMDA के तहत आने वाली संस्था UMTA वाराणसी मॉडल को अपनाने का प्लान बना रही है. अधिकारियों ने इसके नियमों में बदलाव के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. वाराणसी मॉडल देश का पहला ऐसा रोपवे सिस्टम है जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मकसद शहर के ट्रैफिक को कम करना और इसे बड़ी संख्या में लोगों के सफर का जरिया बनाना है. हैदराबाद में भी इसी तरह मेट्रो और रेलवे स्टेशनों को पास के बाजारों और बिजनेस सेंटरों से जोड़ने की तैयारी है. साथ ही कई पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़कर एक रोपवे सर्किट बनाने का प्लान है. इसे PPP मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत बनाया जाएगा ताकि सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े. हैदराबाद में सबसे पहले गोलकोंडा के पास स्थित कुतुब शाही टॉम्ब्स (कुतुब शाही मकबरे) के 2 किलोमीटर के दायरे में PPP मॉडल के तहत रोपवे बनाया जा रहा है. इसके बाद, यहां से 6 किलोमीटर लंबे रोपवे के जरिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को जोड़ने की योजना है. टैंक बंड से संजीवैया पार्क तक भी रोपवे बनाने का प्रस्ताव है. इसका इस्तेमाल हाईटेक सिटी में भी किया जा सकता है.

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पर्यटन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा रोपवे बनाने की योजना तैयार की जा रही है. ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत के लिए HMDA के तहत आने वाली संस्था UMTA वाराणसी मॉडल को अपनाने का प्लान बना रही है. अधिकारियों ने इसके नियमों में बदलाव के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. वाराणसी मॉडल देश का पहला ऐसा रोपवे सिस्टम है जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मकसद शहर के ट्रैफिक को कम करना और इसे बड़ी संख्या में लोगों के सफर का जरिया बनाना है. हैदराबाद में भी इसी तरह मेट्रो और रेलवे स्टेशनों को पास के बाजारों और बिजनेस सेंटरों से जोड़ने की तैयारी है. साथ ही कई पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़कर एक रोपवे सर्किट बनाने का प्लान है. इसे PPP मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत बनाया जाएगा ताकि सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े. हैदराबाद में सबसे पहले गोलकोंडा के पास स्थित कुतुब शाही टॉम्ब्स (कुतुब शाही मकबरे) के 2 किलोमीटर के दायरे में PPP मॉडल के तहत रोपवे बनाया जा रहा है. इसके बाद, यहां से 6 किलोमीटर लंबे रोपवे के जरिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को जोड़ने की योजना है. टैंक बंड से संजीवैया पार्क तक भी रोपवे बनाने का प्रस्ताव है. इसका इस्तेमाल हाईटेक सिटी में भी किया जा सकता है.

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हैदराबाद रोपवे प्रोजेक्ट
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