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भीषण गर्मी से राहत की खबर, एक से दो दिनों में आपके यहां हो सकती है बारिश - MONSOON WEATHER RAIN IMD

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एक से दो दिनों में आपके यहां हो सकती है बारिश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 11:00 PM IST

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मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से दो दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम में संभावित बदलाव का संबंध उत्तरी भारत के ऊपर विकसित हो रही पश्चिमी विक्षोभ प्रणाली के प्रभाव से जोड़ा जा रहा है. कुछ इलाकों में लू जारी रहने की आशंका है, जबकि अधिकांश इलाकों में बारिश से राहत मिलने का अनुमान लगाया गया है. 29 मई से मौसम में और भी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आने का अनुमान है. पूर्वानुमानों के अनुसार, दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद काफी राहत मिलेगी. 27 मई की शाम से 28 मई की सुबह तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज, धूल भरी आंधी और बारिश होने की आशंका है. मध्य एवं उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों तक और पूर्वी एवं उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2-3 दिनों तक लू से भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना. 29 मई से अधिकतम तापमान में कमी और लू की स्थिति में सुधार होने की संभावना. अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत तथा केरल और तमिलनाडु में छिटपुर से लेकर भारी बारिश की संभावना. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक से दो दिनों में बारिश की संभावना. पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 तारीख तक बारिश की संभावना. झारखंड और पश्चिम बंगाल में 30 मई तक हल्की से मध्यम बारिश. 27 तारीख को बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश. 29 मई को बिहार में, 28 और 29 मई को पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 29 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी आने की संभावना.

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से दो दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम में संभावित बदलाव का संबंध उत्तरी भारत के ऊपर विकसित हो रही पश्चिमी विक्षोभ प्रणाली के प्रभाव से जोड़ा जा रहा है. कुछ इलाकों में लू जारी रहने की आशंका है, जबकि अधिकांश इलाकों में बारिश से राहत मिलने का अनुमान लगाया गया है. 29 मई से मौसम में और भी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आने का अनुमान है. पूर्वानुमानों के अनुसार, दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद काफी राहत मिलेगी. 27 मई की शाम से 28 मई की सुबह तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज, धूल भरी आंधी और बारिश होने की आशंका है. मध्य एवं उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों तक और पूर्वी एवं उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2-3 दिनों तक लू से भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना. 29 मई से अधिकतम तापमान में कमी और लू की स्थिति में सुधार होने की संभावना. अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत तथा केरल और तमिलनाडु में छिटपुर से लेकर भारी बारिश की संभावना. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक से दो दिनों में बारिश की संभावना. पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 तारीख तक बारिश की संभावना. झारखंड और पश्चिम बंगाल में 30 मई तक हल्की से मध्यम बारिश. 27 तारीख को बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश. 29 मई को बिहार में, 28 और 29 मई को पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 29 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी आने की संभावना.

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