अरावली केस: अपने ही फैसले पर SC ने लगाई रोक, अब 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई - SC STAY ON ARAWALI VERDICT

अरावली केस: अपने ही फैसले पर SC ने लगाई रोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 6:46 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 7:41 PM IST

सुप्रीमकोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है. अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को मंजूरी देने के बाद इस पर भारी विवाद हुआ था. दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी.  

सुप्रीमकोर्ट ने इस पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है. सुप्रीमकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि वो इस पर क्या कर रही है. वो खनन जारी रखेगी या उस पर रोक लगाएगी?

दरअसल, अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक कमिटी ने कुछ सिफारिशें की थीं. 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एक जैसी परिभाषा मान ली थी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इलाकों में नई माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी थी.

SC STAY ON ARAWALI VERDICT
अरावली से जुड़े फैसले पर रोक
अरावली मामले में कोर्ट का फैसला
अरावली पहाड़ियों पर विवाद
ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

