सुप्रीमकोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है. अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को मंजूरी देने के बाद इस पर भारी विवाद हुआ था. दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी.

सुप्रीमकोर्ट ने इस पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है. सुप्रीमकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि वो इस पर क्या कर रही है. वो खनन जारी रखेगी या उस पर रोक लगाएगी?

दरअसल, अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक कमिटी ने कुछ सिफारिशें की थीं. 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एक जैसी परिभाषा मान ली थी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इलाकों में नई माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी थी.