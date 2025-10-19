RJD में बगावत, कुर्ता फाड़ राजनीति, टिकट नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा - REBELLION IN RJD
Published : October 19, 2025 at 10:07 PM IST
बिहार में महागठबंधन में टिकट बंटवारे के बाद बगावत शुरू हो गई है. RJD नेता मदन शाह ने पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर सड़क पर कुर्ता फाड़ कर हंगामा किया. उन्होंने लालू यादव की गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन राबड़ी देवी के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर रोक दिया. शाह ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर चुनावी टिकट बेचने का आरोप लगाया.
वहीं RJD से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं में मदन शाह अकेले नहीं हैं. RJD महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. तो टिकट नहीं मिलने पर RJD कार्यकर्ता ऊषा देवी के भी आंसू छलक पड़े
RJD में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी लिया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव को अपने आवास का गेट बंद रखना चाहिए नहीं तो कोई भी आकर उनका कुर्ता फाड़ देगा.
