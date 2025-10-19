ETV Bharat / Videos

RJD में बगावत, कुर्ता फाड़ राजनीति, टिकट नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा - REBELLION IN RJD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 10:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार में महागठबंधन में टिकट बंटवारे के बाद बगावत शुरू हो गई है. RJD नेता मदन शाह ने पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर सड़क पर कुर्ता फाड़ कर हंगामा किया. उन्होंने लालू यादव की गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन राबड़ी देवी के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर रोक दिया. शाह ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर चुनावी टिकट बेचने का आरोप लगाया.

वहीं RJD से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं में मदन शाह अकेले नहीं हैं. RJD महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. तो टिकट नहीं मिलने पर RJD कार्यकर्ता ऊषा देवी के भी आंसू छलक पड़े

RJD में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी लिया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव को अपने आवास का गेट बंद रखना चाहिए नहीं तो कोई भी आकर उनका कुर्ता फाड़ देगा.

बिहार में महागठबंधन में टिकट बंटवारे के बाद बगावत शुरू हो गई है. RJD नेता मदन शाह ने पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर सड़क पर कुर्ता फाड़ कर हंगामा किया. उन्होंने लालू यादव की गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन राबड़ी देवी के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर रोक दिया. शाह ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर चुनावी टिकट बेचने का आरोप लगाया.

वहीं RJD से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं में मदन शाह अकेले नहीं हैं. RJD महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. तो टिकट नहीं मिलने पर RJD कार्यकर्ता ऊषा देवी के भी आंसू छलक पड़े

RJD में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी लिया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव को अपने आवास का गेट बंद रखना चाहिए नहीं तो कोई भी आकर उनका कुर्ता फाड़ देगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

REBELLION IN RJD
KURTA TEAR POLITICS
RJD में बगावत
टिकट नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा
REBELLION IN RJD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

गरीबों के घर खुशियां बांटता कपड़ा बैंक

गरीबों के घर में खुशियां बांटता कपड़ा बैंक, जरूरतमंदों की मदद कर रहा एक सिपाही का अभियान

October 19, 2025 at 10:42 PM IST
आशियाने की आस

तीन नेत्रहीन बच्चों की मां को मदद की दरकार, आशियाने के लिए सरकार से आस

October 19, 2025 at 10:36 PM IST
35 लड़कियों को फुटबॉल कोटे से मिली नौकरी

मंगाली गांव की लड़कियों की सफलता की कहानी, मंगाली फुटबॉल क्लब ने रचा इतिहास, 35 लड़कियों ने फुटबॉल कोटे से पाई नौकरी

October 18, 2025 at 11:04 PM IST
Video में देखें क्या-क्या मिला?

54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का तहखाना, Video में देखें क्या-क्या मिला?

October 18, 2025 at 10:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.