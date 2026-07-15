ETV Bharat / Videos

'शर्त पूरी कर दो तो एनडीए का समर्थन करने के लिए तैयार', बोलीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले - NDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'शर्त पूरी कर दो तो एनडीए का समर्थन करने के लिए तैयार' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 11:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पर एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का साथ दे सकता है. इसको लेकर पार्टी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगी. एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का समर्थन कर सकता है. इसको लेकर मीडिया में खबरें आ रही हैं. इसको लेकर जब पार्टी सांसद सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि वह सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल का समर्थन कर सकती हैं, यदि उनकी शर्तों को मान लिया जाए. सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "हमारी पार्टी के सभी आठ सांसद और हमारे सभी विधायक एकजुट हैं. एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें शरद पवार न सिर्फ नेतृत्व करते हैं, बल्कि हर किसी पर ध्यान देते हैं और सबकी बात सुनते हैं." सुप्रिया सुले ने बुधवार को संकेत दिया कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बिल में कोई बड़ा संशोधन करती है, तो वह समर्थन कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "पहले सरकार को 50 फीसदी वाली शर्त लिखित में देने दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे."

 परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पर एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का साथ दे सकता है. इसको लेकर पार्टी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगी. एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का समर्थन कर सकता है. इसको लेकर मीडिया में खबरें आ रही हैं. इसको लेकर जब पार्टी सांसद सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि वह सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल का समर्थन कर सकती हैं, यदि उनकी शर्तों को मान लिया जाए. सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "हमारी पार्टी के सभी आठ सांसद और हमारे सभी विधायक एकजुट हैं. एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें शरद पवार न सिर्फ नेतृत्व करते हैं, बल्कि हर किसी पर ध्यान देते हैं और सबकी बात सुनते हैं." सुप्रिया सुले ने बुधवार को संकेत दिया कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बिल में कोई बड़ा संशोधन करती है, तो वह समर्थन कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "पहले सरकार को 50 फीसदी वाली शर्त लिखित में देने दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे."

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPRIYA SULE ON SUPPORTING NDA
शरद पवार सुप्रिया सुले एनडीए
NDA BILL NCP TO SUPPORT
NDA
SUPRIYA SULE ON SUPPORTING NDA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट

न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक ! 19000 फाइलें संवेदनशील, 'सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा'

July 15, 2026 at 10:40 PM IST
भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड डील

सस्ती हो गईं व्हिस्की, रम, वोडका, लग्जरी कारें और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स, जानें कौन से सामान हुए सस्ते

July 15, 2026 at 9:13 PM IST
सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की मांग

सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

July 15, 2026 at 7:20 PM IST
HARIDWAR KANWAR YATRA 2026

हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, 30 जुलाई से शुरू होगी शिवभक्तों की आस्था यात्रा

July 15, 2026 at 5:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.