परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पर एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का साथ दे सकता है. इसको लेकर पार्टी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगी. एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का समर्थन कर सकता है. इसको लेकर मीडिया में खबरें आ रही हैं. इसको लेकर जब पार्टी सांसद सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि वह सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल का समर्थन कर सकती हैं, यदि उनकी शर्तों को मान लिया जाए. सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "हमारी पार्टी के सभी आठ सांसद और हमारे सभी विधायक एकजुट हैं. एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें शरद पवार न सिर्फ नेतृत्व करते हैं, बल्कि हर किसी पर ध्यान देते हैं और सबकी बात सुनते हैं." सुप्रिया सुले ने बुधवार को संकेत दिया कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बिल में कोई बड़ा संशोधन करती है, तो वह समर्थन कर सकती हैं. उन्होंने कहा, "पहले सरकार को 50 फीसदी वाली शर्त लिखित में देने दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे."