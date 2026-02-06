ETV Bharat / Videos

RBI के फैसले के बाद बाजार में बड़ी गिरावट, निवेशकों में हलचल - RBI POLICY EFFECT ON MARKET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RBI के फैसले के बाद बाजार में बड़ी गिरावट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आरबीआई के ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले का असर शेयर बाजार पर तुरंत दिखा. शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. बीएसई सेंसेक्स 368 अंक टूटकर 82 हजार 945 पर आ गया, जबकि निफ्टी 146 अंक फिसलकर 25 हजार 496 के स्तर तक गिर गया.  

भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू हालात को देखते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा, लेकिन निवेशकों को इससे राहत नहीं मिली. आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के निवेशकों ने जमकर शेयर बेचे. टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसबीआई, टाटा स्टील और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर नुकसान में रहे, हालांकि आईटीसी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड में हल्की बढ़त दर्ज की गई.

एशियाई बाजारों में भी दबाव दिखा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब तीन प्रतिशत टूटा और विदेशी निवेशकों ने 2 हजार 150 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जिससे बाजार की धारणा और कमजोर पड़ी. अब निवेशकों की नजर अगली ब्याज दर नीति और विदेशी फंड फ्लो पर टिकी है.

आरबीआई के ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले का असर शेयर बाजार पर तुरंत दिखा. शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. बीएसई सेंसेक्स 368 अंक टूटकर 82 हजार 945 पर आ गया, जबकि निफ्टी 146 अंक फिसलकर 25 हजार 496 के स्तर तक गिर गया.  

भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू हालात को देखते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा, लेकिन निवेशकों को इससे राहत नहीं मिली. आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के निवेशकों ने जमकर शेयर बेचे. टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसबीआई, टाटा स्टील और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर नुकसान में रहे, हालांकि आईटीसी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड में हल्की बढ़त दर्ज की गई.

एशियाई बाजारों में भी दबाव दिखा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब तीन प्रतिशत टूटा और विदेशी निवेशकों ने 2 हजार 150 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जिससे बाजार की धारणा और कमजोर पड़ी. अब निवेशकों की नजर अगली ब्याज दर नीति और विदेशी फंड फ्लो पर टिकी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

बाजार में बड़ी गिरावट
RBI POLICY EFFECT ON MARKET
निवेशकों में हलचल
RBI की मौद्रिक नीति
RBI POLICY EFFECT ON MARKET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कांग्रेस को पीएम मोदी की ललकार

'कितने भी नारे लगा लो, मोदी की कब्र कभी नहीं खोद पाओगे', पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना

February 5, 2026 at 11:12 PM IST
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं होगा गठबंधन

February 5, 2026 at 11:09 PM IST
महिलाओं ने जूट से लिखी आत्मनिर्भरता की दास्तां

महिलाओं ने जूट से लिखी आत्मनिर्भरता की दास्तां, इनके सामान की ओडिशा से बाहर भी है डिमांड

February 5, 2026 at 10:56 PM IST
शिवमोगा के छात्र के पास खास हुनर

शिवमोगा के छात्र के पास खास हुनर, पैरों की उंगलियां देखकर बता देता है पहचान

February 5, 2026 at 9:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.