RBI के फैसले के बाद बाजार में बड़ी गिरावट, निवेशकों में हलचल - RBI POLICY EFFECT ON MARKET
Published : February 6, 2026 at 3:17 PM IST
आरबीआई के ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले का असर शेयर बाजार पर तुरंत दिखा. शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. बीएसई सेंसेक्स 368 अंक टूटकर 82 हजार 945 पर आ गया, जबकि निफ्टी 146 अंक फिसलकर 25 हजार 496 के स्तर तक गिर गया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू हालात को देखते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा, लेकिन निवेशकों को इससे राहत नहीं मिली. आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के निवेशकों ने जमकर शेयर बेचे. टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसबीआई, टाटा स्टील और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर नुकसान में रहे, हालांकि आईटीसी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड में हल्की बढ़त दर्ज की गई.
एशियाई बाजारों में भी दबाव दिखा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब तीन प्रतिशत टूटा और विदेशी निवेशकों ने 2 हजार 150 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. जिससे बाजार की धारणा और कमजोर पड़ी. अब निवेशकों की नजर अगली ब्याज दर नीति और विदेशी फंड फ्लो पर टिकी है.
