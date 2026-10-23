एलन मस्क की फ्लाइंग कार को टक्कर! बिना पेट्रोल-डीजल उड़ रही रवि टम्टा की कार, अब मिशन 'त्रिशक्ति'

एलन मस्क और टेस्ला की फ्लाइंग कार की दुनियाभर में लोगों को हैरान कर रही है. इसी बीच उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी रवि टम्टा भी अपनी एक सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को लेकर चर्चा में हैं. रवि टम्टा ने अपने स्टार्टअप हपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के तहत हैपिडा स्काईनेक्स नाम से एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनाई और उसका सफर ट्रायल भी किया. रवि की फ्लाइंग कार को उड़ाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह बिजली पर निर्भर है. इसकी उड़ान की प्रक्रिया हेलीकॉप्टर जैसी है. यानी इसमें सीधे जमीन से ऊपर उठने और नीचे उतरने की क्षमता है. रवि पिछले दो महीने से नियमित रूप से इसकी ट्रायल कर रहे हैं. अलग-अलग परिस्थितियों में इसकी क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है. अपने इनोवेशन और भविष्य की योजनाओं को लेकर रवि ने ईटीवी भारत से बात की. उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ एक सीट वाली फ्लाइंड कार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इसके नए संस्करण पर भी काम कर रहे हैं. रवि का मानना है कि सीमित संसाधनों पर काम करने वाले इनोवेटर्स को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच मिलना चाहिए. सही अवसर, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग मिलने पर वो अपने आइडिया को रियल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं.