बेंगलुरु: गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर द्वारा शुरू किए गए आर्ट ऑफ लिविंग की बुधवार को 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है. इस मौके पर, बेंगलुरु के उदयपुरा में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में एक सत्संग हो रहा है. जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है. बता दें रविशंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक गुरु और शांति के दूत हैं. स्ट्रेस-फ्री, हिंसा-फ्री समाज के उनके विजन ने द आर्ट ऑफ लिविंग के सर्विस प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों को एक किया है. इस खास मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सत्संग के लिए मौजूद रहेंगे. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने द आर्ट ऑफ़ लिविंग को एक इंटरनेशनल, नॉन-प्रॉफिट, एजुकेशनल और मानवतावादी संगठन के तौर पर शुरू किया था. इसके प्रोग्राम अभी 182 देशों में चल रहे हैं.