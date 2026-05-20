ETV Bharat / Videos

आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल, श्री श्री रविशंकर का सत्संग LIVE - ART OF LIVING ANNIVERSARY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
श्री श्री रविशंकर का सत्संग LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर द्वारा शुरू किए गए आर्ट ऑफ लिविंग की बुधवार को 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है. इस मौके पर, बेंगलुरु के उदयपुरा में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में एक सत्संग हो रहा है. जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है. बता दें रविशंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक गुरु और शांति के दूत हैं. स्ट्रेस-फ्री, हिंसा-फ्री समाज के उनके विजन ने द आर्ट ऑफ लिविंग के सर्विस प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों को एक किया है. इस खास मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सत्संग के लिए मौजूद रहेंगे. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने द आर्ट ऑफ़ लिविंग को एक इंटरनेशनल, नॉन-प्रॉफिट, एजुकेशनल और मानवतावादी संगठन के तौर पर शुरू किया था. इसके प्रोग्राम अभी 182 देशों में चल रहे हैं.

बेंगलुरु: गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर द्वारा शुरू किए गए आर्ट ऑफ लिविंग की बुधवार को 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है. इस मौके पर, बेंगलुरु के उदयपुरा में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में एक सत्संग हो रहा है. जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है. बता दें रविशंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक गुरु और शांति के दूत हैं. स्ट्रेस-फ्री, हिंसा-फ्री समाज के उनके विजन ने द आर्ट ऑफ लिविंग के सर्विस प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों को एक किया है. इस खास मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सत्संग के लिए मौजूद रहेंगे. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने द आर्ट ऑफ़ लिविंग को एक इंटरनेशनल, नॉन-प्रॉफिट, एजुकेशनल और मानवतावादी संगठन के तौर पर शुरू किया था. इसके प्रोग्राम अभी 182 देशों में चल रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ART OF LIVING 45TH ANNIVERSARY
SRI SRI RAVI SHANKAR SATSANG
AP CM N CHANDRABABU NAIDU
SRI SRI RAVI SHANKAR ART OF LIVING
ART OF LIVING ANNIVERSARY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PM Modi Live From BJP Headquarter Delhi

भाजपा मुख्यालय दिल्ली से LIVE: गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक खिला कमल - पीएम मोदी

May 4, 2026 at 7:32 PM IST
union budget 2026 27 live

बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण LIVE, सोने चांदी की चमक फीकी

February 1, 2026 at 11:02 AM IST
REPUBLIC DAY 2026

77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने दी तिरंगे को सलामी, कर्तव्य पथ पर परेड शुरू: LIVE

January 26, 2026 at 10:18 AM IST
Ramoji Excellence Awards 2025

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025: 7 कैटेगरी में हस्तियों को मिलेगा सम्मान

November 16, 2025 at 6:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.