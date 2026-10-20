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LIVE: रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम

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रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रावण दहन (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2026 at 5:02 PM IST

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रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के मौके पर रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है. रावण दहन को लेकर मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों रावण दहन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. मातृशोक के कारण उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम से दूरी बनाई है. मोरहाबादी मैदान में रावण के साथ सोने की लंका भी तैयार की गई है. रावण दहन के दौरान आकर्षक आतिशबाजी की भी विशेष व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम को लेकर मैदान में लोगों की भीड़ जुटने लगी है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के मौके पर रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है. रावण दहन को लेकर मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों रावण दहन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. मातृशोक के कारण उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम से दूरी बनाई है. मोरहाबादी मैदान में रावण के साथ सोने की लंका भी तैयार की गई है. रावण दहन के दौरान आकर्षक आतिशबाजी की भी विशेष व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम को लेकर मैदान में लोगों की भीड़ जुटने लगी है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

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RAVANA DAHAN EVENT AT MORABADI
मोरहाबादी मैदान
MORABADI GROUND IN RANCHI
रांची में रावण दहन
RAVANA DAHAN

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